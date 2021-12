Atlético anuncia festa com DJ português diante do Red Bull Bragantino

O Atlético anunciou, na noite deste sábado, que o artista português Pete Tha Zouk será o responsável por comandar a festa do bicampeonato do clube neste domingo (5), no Mineirão, em Belo Horizonte.

A diretoria ainda reforçou que a festa chancelada pelo clube acontecerá no Gigante da Pampulha. O músico começará a tocar no local a partir de 14h (de Brasília).

“O artista português Pete Tha Zouk comandará a festa do título neste domingo, 5/12, no Mineirão. Os portões abrem às 13h. O DJ é um dos mais consagrados da Europa na atualidade e vai agitar a Massa, a partir das 14h, dentro do estádio”, escreveu a assessoria de comunicação atleticana.

Fonte: O Tempo