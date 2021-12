Atlético deve mandar time misto contra o Red Bull Bragantino

O Atlético deve entrar com um time misto diante do Red Bull Bragantino neste domingo (5), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca não divulga a escalação, mas o mais provável é que os titulares estejam no banco de reserva.

O Super.FC apurou que o time que entrará em campo no fim de semana, no Mineirão, não deve contar com os principais atletas. As mudanças foram feitas nas atividades que precedem o duelo.

O time considerado titular é formador por Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Diego Costa e Hulk.

Fonte: O Tempo