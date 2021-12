Carro atinge mureta, cai em córrego e uma pessoa morre em Contagem

Uma pessoa morreu após o carro em que ela estava ultrapassar uma mureta e cair dentro de um córrego, neste sábado (4), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no cruzamento da avenida Prefeito Gil Diniz com rua Abrão Evangelista Diniz.

Ainda conforme a corporação, o motorista, que não teve a idade divulgada, morreu preso às ferragens. Em conversa com a reportagem de O TEMPO no local, o tenente Leonardo explicou que os militares aguardam a chegada de um guincho para a retirada do motorista.

Um morador da região contou que não é o primeiro acidente do tipo na avenida, que fica próxima a casas de show. Perícia e rabecão são aguardados no local.

Fonte: O Tempo