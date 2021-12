Galo: confira a operação de trânsito para quem vai ao Mineirão no domingo (5)

A partida entre Atlético e Bragantino, que será realizada neste domingo (5), no Mineirão, às 16h, pode significar o recorde de público do novo Mineirão e render uma grande aglomeração de veículos nos arredores do estádio. Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos para o jogo, que marcará a entrega da taça de campeão brasileiro ao Galo. Para quem pretende ir ao estádio, um esquema especial de trânsito foi preparado.

Segundo a BHTrans, a partir das 12h, uma operação especial de trânsito e transporte será iniciado no entorno do Mineirão. Confira as alterações de trânsito:

Inversão do sentido de circulação na avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Cel. Oscar Paschoal e C. Nesse trecho, as pistas irão operar no sentido av. Antônio Carlos/ Orla da Lagoa, facilitando o acesso ao estacionamento.

Neste sábado (4), a partir das 20h, serão implantadas as proibições de estacionamento nos aneis interno e externo do estádio.

Transporte coletivo

Será disponibilizado o serviço da linha 55 – Move Mineirão, saindo da Estação Rio de Janeiro (Plataforma 1B – av. Santos Dumont), sentido Praça da Estação. A linha começa a operar a partir das 13h, saindo em intervalos de 15 minutos. A última viagem para o estádio deixa a estação às 15h30. Na volta, os ônibus sairão do Mineirão conforme a demanda, partir das 18h. O preço da passagem é R$ 4,50 e o pagamento poderá ser feito também com o Cartão BHBUS.

A linha 55 (MOVE Mineirão) contará com embarque e desembarque na área central, na Estação Rio de Janeiro (av. Santos Dumont, 480) e ao longo da av. Antônio Carlos, operando nas Estações Senai (av. Antônio Carlos, 580), São Francisco (av. Antônio Carlos, 3.720) e UFMG (av. Antônio Carlos, 6.700). Na região do estádio, os torcedores irão desembarcar próximo ao portão Norte, na rua Rebelo Horta. Após a partida, os ônibus sairão do Mineirão, na av. C.

Táxi

Para o deslocamento em direção ao estádio, os táxis podem usar as pistas exclusivas do MOVE. Após o fim do jogo, um ponto de táxi irá operar na av. Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Palmeiras e av. Cel. Oscar Pachoal e também na av. Cel Oscar Paschoal em frente ao hall principal.

Estacionamento do Mineirão

O estacionamento interno do Mineirão conta com 2,8 mil vagas, gerenciadas pela Minas Arena. O local abre às 12h.

Fonte: O Tempo