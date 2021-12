Galo: Prefeitura veta festa na Savassi neste domingo (5). Entenda

O evento programado por empresários para comemorar, neste domingo (5), na Savassi, o título de campeão brasileiro do Atlético, não vai poder ser realizada. A licença foi indeferida pela Prefeitura de Belo Horizonte. Em nota enviada à reportagem do Super.FC, o executivo municipal disse que o pedido foi negado por “não atender as exigências do licenciamento”. Questionada, a PBH não detalhou quais os principais problemas.

A festa, batizada de “Eu acreditei, o dia do Bi chegou”, estava prevista para ocorrer na Praça Diogo Vasconcelos, a tradicional praça da Savassi, com uma uma estrutura com painéis de LED, área de alimentação e banheiros químicos. O horário coincidia com o da partida entre o Galo e Bragantino, às 16h, no Mineirão, quando o Atlético vai receber a taça da competição. Os organizadores também prometiam um trio elétrico com shows ao vivo. A reportagem entrou em contato com a produtora JDCultural, responsável pela organização do evento, mas até a publicação desta matéria, não teve retorno.

No começo da semana, o prefeito Alexandre Kalil confirmou que recebeu um pedido para uma possível festa do título de campeão brasileiro. Ele chegou a dizer que a prefeitura não poderia “impedir nada”, mas sugeriu a dirigentes do clube que realizassem a festividade na Esplanada do Mineirão.

O Atlético foi campeão antecipado do Brasileiro na última quinta-feira, ao bater o Bahia de virada, por 3 a 2. Por causa da festa dos torcedores, na Praça 7, o time foi multado pela Prefeitura em pouco mais de R$ 3 mil.

Fonte: O Tempo