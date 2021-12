Galo: quem será o adversário na Supercopa do Brasil? Entenda

A Supercopa do Brasil, competição criada em 1990 e retomada em 2020 depois de quase 20 anos de interrupção, reúne os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano anterior, em jogo único, já tem um representante definido em 2022: o Atlético, que foi campeão brasileiro nessa semana. Mas quem seria o adversário do Galo caso o clube conquiste também a Copa do Brasil diante do Athletico-PR?

O adversário já está definido e seria o Flamengo. De acordo com o regulamento, em caso de um mesmo clube conquistar as duas competições, o outro finalista da Supercopa é o vice-campeão brasileiro. E o rubro-negro já assegurou o segundo lugar do Brasileirão. Com 71 pontos, o Flamengo não pode mais ser ultrapassado.

O Flamengo, inclusive, é o atual bicampeão da Supercopa. Como campeão brasileiro em 2019 e 2020, venceu os duelos contra o Athletico-PR (campeão da Copa do Brasil de 2019) e Palmeiras (campeão da Copa do Brasil de 2020). Os dois jogos foram disputados no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O primeiro campeão da Supercopa, em 1990, foi o Grêmio, que venceu a primeira Copa do Brasil, em 1989. O tricolor gaúcho derrotou o Vasco, campeão brasileiro de 1989, na única vez que a Supercopa foi decidida em dois jogos. O Grêmio fez 2 a 0 em casa e empatou em 0 a 0 no Rio. Em 1991, em jogo único, o Corinthians, campeão brasileiro, fez 1 a 0 no Flamengo, campeão da Copa do Brasil, no Morumbi. Depois, a competição foi não mais disputada até retornar ao calendário em 2020.

Caso o Athletico-PR derrote o Galo na final da Copa do Brasil, os paranaenses serão os adversários do Atlético na Supercopa 2022, que ainda não tem data e local definidos. Nos dois últimos anos, foi disputada nos meses de fevereiro (2020) e abril (2021), em Brasília. As finais da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 12 e 15 de dezembro. O jogo de ida é no Mineirão e o de volta, na Arena da Baixada.

