Jovem transporta mais de 600 barras de maconha após ser enganado pelo primo

Um jovem, de 21 anos, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos após a Polícia Militar encontrar 638 barras prensadas de maconha em uma carretinha acoplada a uma van que ele conduzia. A abordagem foi realizada em São João de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (3). O primo do homem teria arrumado o transporte da carga alegando que seriam peças automotivas.

De acordo com o boletim de ocorrência da corporação, o crime foi descoberto após a polícia de Alagoas entrar em contato com os militares de Minas. As informações davam conta que uma van tinha saído de São Paulo com destino a Alagoas com grande quantidade de droga.

O veículo foi encontrado em um posto de combustíveis, e militares tiveram conhecimento que o condutor estava em um hotel. Os policiais deslocaram até o endereço indicado e, em um dos quartos, o homem foi encontrado junto com o tio, de 47 anos.

Em conversa com a polícia, o jovem contou que constantemente realiza o transporte de passageiros de São Paulo para Alagoas e que, na última semana, um primo entrou em contato dizendo que um homem tinha solicitado o transporte de 15 volumes de caixas, onde estariam as peças automotivas. Ele aceitou o serviço cobrando R$ 1.200,00.

Nessa sexta, ele teria recebido a ligação de outro familiar pedindo que olhasse o que era a carga, uma vez que o primo tinha sido preso. Ele e o tio viram as drogas, levaram os passageiros para um hotel e acionaram um advogado, que passou as orientações devidas.

Ainda segundo a polícia, durante todo o registro da ocorrência, tio e sobrinho foram colaborativos. As barras de maconha apreendidas encaminhadas à delegacia.

Fonte: O Tempo