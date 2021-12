Lei do ex? América tem quatro jogadores que já defenderam o Ceará

O América tem pela frente, neste domingo (5), o Ceará, em jogo válido pela 37ª rodada da Série A. Além de ter o retrospecto de confrontos a seu favor, o Coelho também poderá ter a temida “lei do ex” ao seu lado.

São quatro os jogadores que defenderam o Vozão durante a carreira: o zagueiro Ricardo Silva, o lateral-direito Eduardo, o meia Juninho Valoura e o meia-atacante Felipe Azevedo. Porém, só dois deles estarão à disposição para o jogo. Eduardo se recupera de um tumor ósseo na tíbia esquerda, enquanto Ricardo Silva vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Ricardo Silva passou pelo Vozão no início de sua carreira, em 2012 e 2013, atuou em 54 jogos e marcou um gol; era apenas o terceiro clube de sua carreira. Eduardo, por sua vez, estava no Ceará, antes de vir para o América, em 2020. Por lá, disputou 32 partidas e marcou um gol.

Juninho Valoura também tem passagem recente pelo time cearense, entre 2018 e 2019. À época emprestado pelo Bahia, atuou em 53 jogos e marcou cinco gols. O mais longevo entre esses, foi Felipe Azevedo. O jogador defendeu o clube entre 2011 e 2012, em 58 jogos, nos quais marcou 30 gols.

Do outro lado

Pelo lado do Ceará há rostos bem conhecidos da torcida do América, para não dizer ídolos: João Ricardo e Messias.

O arqueiro chegou ao clube por empréstimo do Paraná, em 2014, o vínculo durou duas temporadas até ser comprado pelo Coelho. Ficou por mais três temporadas, até o fim de 2018, porém, após o rebaixamento do América, João Ricardo decidiu sair para disputar a elite do futebol brasileiro pela Chapecoense. Foram 214 jogos com a camisa americana.

Revelado pelo América em 2015, o zagueiro Messias deixou o clube este ano, em março, quando foi vendido ao Ceará. O zagueiro teve negociado 50% dos direitos econômicos em uma negociação de cerca de R$ 2 milhões. Messias defendeu o time em 157 partidas, e anotou 8 gols.

Fonte: O Tempo