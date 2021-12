Liga de blocos de Carnaval tenta realizar eventos em espaços fechados de BH

Faltando pouco mais de dois meses para o Carnaval, blocos de Belo Horizonte tentam realizar o evento em espaços fechados da capital. Em conversa com a reportagem de O TEMPO, neste sábado (4), o presidente da Santa Tereza Independente Liga (Si Liga), Kerison Lopes, informou que alguns mercados tradicionais podem abrir espaço para o circuito.

“Nós realizamos uma assembleia da nossa liga onde definimos que não faríamos desfile de rua porque a prefeitura não deu a estrutura, não organizou como faz todo ano e, claro também, em função da pandemia. Nós discutimos de procurar alternativas para que os blocos pudessem trabalhar no Carnaval em eventos fechados”, explicou.

Segundo ele, nessa sexta-feira (3), houve uma reunião com representantes de um grupo concessionário que disponibilizou ceder espaços em alguns mercados de BH. “Está praticamente fechado que serão usados esses espaços. Eles ainda têm que ver licenciamento e outras coisas. O governo do Estado disponibilizou dois espaços, mas também estamos vendo essa questão de licenciamento. Os espaços estão sendo articulados para que os blocos possam trabalhar no Carnaval”, detalhou Kerison.

Apesar de já pensar na possibilidade dos eventos, o presidente destaca que eles só serão realizados se o cenário da pandemia do Coronavírus permitir. “Analisando de acordo com o hoje, os eventos estão acontecendo. Estamos trabalhando com o cenário de hoje. Claro que se houver uma disseminação da nova variante, se os números aumentarem e os protocolos mudarem, nós não vamos realizar em respeito à vida. O próximo passo é a confirmação dos espaços que vão participar do circuito”, finalizou.

Parceria com a Abrasel

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Minas) também está empenhada para que o projeto seja colocado em prática. “O Carnaval sempre foi de iniciativa popular, as pessoas que começaram a organizar os blocos e a prefeitura depois ajudou com a infraestrutura. A ideia é que a gente una a iniciativa privada, a Abrasel entra com a parte de alimentação. A expectativa é ótima, o que aconteceu com os bares durante a pandemia foi muito triste: a falta de receita, de pagar funcionários. A gente precisa faturar”, detalhou Matheus Daniel, presidente da associação.

A reportagem aguarda um posicionamento da Prefeitura de Belo Horizonte e do governo de Minas



Fonte: O Tempo