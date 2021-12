Maionese: aprenda como fazer opção caseira e simples do molho

São inúmeras as vantagens em se preparar, em casa, aquela maionese para acompanhar pratos e sanduíches: saem os conservantes, entra o sabor mais pronunciado de cada ingrediente. Alguns temperos, além disso, podem ser colocados a gosto, criando uma receita única, para surpresa de quem prova. “É um dos molhos mais versáteis que eu conheço”, lembra o chef Caio Soter, do Pacato e do Jardim Restô Bar, ambos em Belo Horizonte, que ensina a sua forma de preparo (veja no vídeo abaixo).

E para os que imaginam que possa ser difícil, Soter opta por uma receita simples, preparada no liquidificador (com um pouco de limão) e que fica pronta em poucos minutos.

Depois é só aproveitar como quiser: em uma salada de batatas, no hambúrguer e até no salpicão de frango.

VEJA COMO FAZER MAIONESE CASEIRA NO LIQUIDIFICADOR

Maionese

Ingredientes

300 mL de óleo de milho

2 gemas

1 colher de sopa de mostarda dijon

1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Como fazer

Em um liquidificador, coloque as gemas, a mostarda dijon e o suco do limão. Bata em potência baixa e vá adicionando o óleo em fio. Quando estiver firmando, aumente a potência do liquidificador, para terminar de estabilizar. Tempere com sal e pimenta a gosto.

Fonte: O Tempo