Motorista morre após carreta que ele conduzia tombar na BR-381, em Santa Luzia

Um motorista, que não teve a idade divulgada, morreu após o tombamento da carreta que ele conduzia na BR-381, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (4).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do KM 447 e interditou totalmente a pista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo carregava milho e, ao tombar, a carga esmagou a cabine.

Quatro viaturas da corporação foram empenhadas para o acidente, e o óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após a retirada do corpo da vítima, militares realizaram a contenção do vazamento de óleo da carreta com o uso de serragem.

Segundo a PRF, não há previsão para liberação de pista. Motoristas que puderem, devem evitar a região.

Fonte: O Tempo