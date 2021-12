América x Ceará: Juninho Valoura é escolhido para vaga de Alê; veja escalações

Para o jogo decisivo contra o Ceará, o técnico Marquinhos Santos escolheu Juninho Valoura como substituto de Alê, no meio-campo. Na zaga, naturalmente, Anderson foi a opção. São as únicas mudanças no time do América para enfrentar o Ceará, na noite deste domingo (5), no Nordeste.

O América vai a cmapo com Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Anderson, Marlon; Lucas Kal, Juninho Valoura, Juninho; Ademir, Felipe Azevedo, Zárate.

Fonte: O Tempo