América x Ceará: onde assistir, escalações e tudo sobre a partida

A 37ª rodada da Série A coloca frente a frente América e Ceará, dois times que brigam para permanecer no G-8, zona de classificação para a Copa Libertadores de 2022. O time tem 49 pontos, mas o Coelho leva a melhor no número de vitórias. A bola rola às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O América vem de vitória por 3 a 0 sobre a Chapecoense, na última rodada, na Arena Independência, enquanto o Vozão foi derrotado pelo Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã.

Castelão lotado

O Vozão espera contar com seu 12° jogador para buscar a vitória sobre o América e dar mais um passo rumo à Libertadores. De acordo com a parcial de ingressos divulgados pelo Ceará, entre os vendidos e os check-ins realizados, mais de 45 mil torcedores já garantiram presença no estádio. A Arena Castelão está com 80% da capacidade liberada.

Nesta temporada, o maior público registrado do futebol cearense foi do Vovô, no duelo com o Corinthians, com 35.693 torcedores presentes.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere e da Rádio Super 91,7 FM. O Show de Esportes da Super começa às 19h, com apresentação e comentários de Dimara Oliveira, narração de Léo Campos e reportagens de Duda Gonçalves.

