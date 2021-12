Artesãos da Feira Hippie celebram as boas vendas deste domingo

O primeiro domingo de dezembro foi de boas vendas para boa parte dos artesãos da Feira de Artesanato da Afonso Pena. Muitos deles puderam ficar otimistas para o Natal ao observar um crescimento significativo no volume de negócios na manhã deste domingo (5). “Hoje foi muito melhor do que nas semanas anteriores. Vendi 60% a mais”, celebrou Luciana Barbosa, dona de uma barraca especializada em bolsas.

Como muitos trabalhadores já receberam parte do 13º salário, muita gente aproveitou a manhã ensolarada para fazer as compras de Natal. E com o horário da feira estendido até as 15h, ficou ainda mais fácil aproveitar para almoçar um espetinho de carne, um acarajé ou um sanduíche na Feira Hippie. Muitos torcedores do Atlético já se prepararam para o jogo do Campeonato Brasileiro tomando uma cervejinha na área de alimentação da feira.

Na barraca da Francielle Rodrigues, este foi um domingo de trabalho intenso. A equipe teve até de sair para buscar mais ingredientes, porque a demanda foi maior do que a esperada. “Nós gostaríamos que o horário se estendesse até 15h sempre. Porque as pessoas puderam comer com mais calma. Vendemos pelo menos 400 acarajés a mais”, relata a comerciante.

Marcio de Faria, que tem uma barraca no setor de calçados, viu as vendas dobrarem neste domingo. Mas ainda está longe de retomar as boas vendas do período pré-pandemia. “Antes as nossas boas vendas de Natal aconteciam em outubro e novembro, por causa das sacoleiras. Mas agora quase ninguém vem mais fazer as compras aqui. Com a pandemia, mudou a lógica da venda dessas pessoas, que passou a ser mais virtual”, explica.

Para Fabiana Rebuite, que trabalha com a mãe em uma barraca de bolsas, as vendas na feira não foram extraordinárias neste domingo, mas ela já percebeu um crescimento nos atendimentos pelas redes sociais. “Passei a semana toda atendendo a clientes. Temos a barraca desde os tempos de Praça da Liberdade e criamos um vínculo interessante com os clientes. Tem pessoas que compram comigo há mais de 20 anos”, relata a feirante. Segundo ela, todos os comerciantes tiveram de aprender a fazer o atendimento pelo Instagram, pelo WhatsApp e oferecer facilitadores, como link de pagamento e motoboy.

A Feira Hippie terá horário estendido em todos os domingos de dezembro. Mas alguns feirantes relatam que estender até 15h não faz muita diferença, pois às 13h o movimento cai bastante – ficando concentrado na área de alimentação. “Para nós, o ideal mesmo seria ter uma edição extra da feira. Seria ótimo para os feirantes e para os clientes”, defende Fabiana Rebuite.

Fonte: O Tempo