Bares de BH reúnem centenas de torcedores do Galo

O bar do Salomão, no bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, está agitado, na tarde deste domingo (5). O local se transformou no ponto de encontro dos torcedores atleticanos, que querem acompanhar o duelo contra o Bragantino, partida que o Atlético vai receber a taça do Campeonato Brasileiro.

As amigas Adriana Nery, de 41 anos, Ana Luísa, de 34 anos e Fernanda Rios, de 46 anos, tem como tradição assistir aos jogos do Galo no bar.

“Somos nascidas e criadas na Serra, então o nosso ponto de encontro é o bar do Salomão. Aqui já rimos e choramos muito. E hoje, é dia de comemorar”, disse animada a torcedora.

Renda extra

O vendedor ambulante Brian Pereira, de 23 anos, também escolheu o bar do Salomão, mas ele tirou a tarde não só para torcer, mas para vender camisetas, bandeiras e acessórios do Atlético.

“Como o movimento do bar é forte, foi esse o ponto de BH que escolhi para tirar um dinheiro extra e consegui, já vendi mais de 20 faixas, a R$20”, contabilizou o vendedor.

Fonte: O Tempo