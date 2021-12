Com cartaz, torcedora do Galo pede emprego no Mineirão

No meio dos torcedores atleticanos que estavam para entrar no Mineirão para a partida do time contra o Bragantino, na tarde deste domingo (5), uma torcedora pedia uma oportunidade de emprego e se destacava.

Com uma placa com o pedido, a decorada Valmira Santos, 60, pedia que os torcedores postassem uma foto dela nas redes sociais para ajudá-la a voltar para o mercado de trabalho. Ela conta que até o ano passado ela era proprietário de uma loja de armários planejados, mas com a pandemia a empresa quebrou e ela precisou demitir sete funcionários.

“Estou fazendo essa divulgação porque eu preciso voltar a trabalhar, perdi tudo. Além disso, todos os funcionários demitidos são pais de família e pagam aluguel. Desde que a empresa fechou eu vivo de doações das pessoas, cesta básica, eles me ajudam a pagar as contas”, disse.

Além da sobrevivência, o dinheiro também seria bem vindo para que ela pudesse fazer o implantes de dentes. “Eu estou com câncer na laringe e a radioterapia amoleceu meus dentes, que estão caindo. Então eu preciso colocar implantes e esperar para ver se não vai ter rejeição”, afirmou.

Quem tiver interesse em ajudar pode fazer doações via pix pelo telefone (31) 97132-3470

Fonte: O Tempo