Dadá Maravilha entrega a taça do Brasileirão para o time do Galo

O ex-jogador Dadá Maravilha, atuor do gol que deu o primeiro título brasileiro ao Atlético, em 1971, participou do momento histórico da conquista do bicampeonato nacional pelo Galo.

Neste domingo (5), após a vitória do alvinegro sobre o Bragantino por 4 a 3, Dadá Maravilha atravessou o gramado do Mineirão com o caneco nas mãos, e o levou até o palanque do título.

Confira o vídeo:

Dario José dos Santos, ‘Peito de Aço’, o Dadá Maravilha, leva a taça até o palanque para a entrega de logo mais para o elenco alvinegro. pic.twitter.com/aH1Bj6Mfbn — O Tempo (@otempo) December 5, 2021

Fonte: O Tempo