A delegação do Galo já está no Mineirão para o jogo de logo mais, às 16h, contra o Red Bull Bragantino, pela 37ª rodada do Brasileirão. O ônibus chegou ao estádio por volta de 14h45, e foi acompanhado de perto por torcedores atleticanos.

Ônibus com a delegação do Atlético chega ao estádio e é recebido com muita festa. pic.twitter.com/W8GQ9max7l — O Tempo (@otempo) December 5, 2021

Fonte: O Tempo