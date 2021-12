Galo: Diego Costa deixa em dúvida sua permanência no ano que vem

O atacante Diego Costa, uma das maiores contratações do Atlético para a temporada, deixou no ar sua permanência no clube em 2022. Em meio às comemorações pelo título, ainda no gramado, disse que “pode ser que eu fico, pode ser que saio”, em entrevista à rádio 98.

Logo depois, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, respondeu que Diego Costa é um jogador importante e que “se alguma coisa mudar, a obrigação é repor”, lembrando, também em entrevista à rádio 98, que o Atlético está satisfeito com o atleta.

Caetano não falou de preço para tirar Diego Costa do Galo. E reforçou que todos do elenco têm com contrato até o fim de 2022. “Vamos avaliar caso a caso”, completou.

Fonte: O Tempo