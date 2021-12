Ídolos e ex-jogadores do Galo são homenageados no gramado do Mineirão

Antes da bola rolar para Galo e Red Bull Bragantino no Mineirão, para a 37ª rodada do Brasileirão, ídolos e ex-jogadores entraram em campo com o time titular do Atlético, para receber homenagens e participar de ações especiais.

Entre eles, Reinaldo, o maior artilheiro da história do Mineirão, com 152 gols. “É uma honra ter dado tantas alegrias para a torcida”, disse o ídolo alvinegro ao Mineirão.

O Rei balançou as redes em uma ação no estádio nesta tarde, e foi ovacionado pela torcida. “Rei, rei, rei, o Reinaldo é nosso rei”! Além dele, estiveram em campo Éder Aleixo, Palhinha, Buião, Luizinho, Batista e Sérgio Araújo.

Fonte: O Tempo