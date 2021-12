Lanterna Chape foi a única equipe não superada pelo Galo no Brasileirão

O Atlético confirmou o título do Campeonato Brasileiro de forma antecipada, na 36ª rodada, com 25 vitórias, seis empates e cinco derrotas. O 26º triunfo foi no Mineirão, neste domingo (5), em cima do Red Bull Bragantino, equipe que o Galo ainda não havia vencido na competição. A lanterna rebaixada à Série B, Chapecoense, foi a única equipe que não foi superada pelo Atlético nesta edição.

No primeiro turno, o Galo empatou com o Massa Bruta jogando no estádio Nabi Abi Chedid, em 1 a 1, na estreia do atacante Diego Costa pelo Atlético. O centroavante entrou no segundo tempo e ainda fez o gol de empate naquela partida. Na hora da revanche, pelo returno, o Atlético fez 4 a 3 no Braga, dentro do Mineirão, na partida que marcou a entrega da taça de campeão.

O adversário mais indigesto para o Galo, por mais contraditório que pareça, em todo Campeonato Brasileiro, foi a lanterna Chapecoense, que conseguiu arrancar dois preciosos empates do Atlético nos dois encontros que teve durante a competição.

Em casa, na quarta rodada do Brasileirão, Galo e Chape empataram em 1 a 1 e, no segundo turno, outro empate foi registrado. Jogando na Arena Condá, o Atlético teve mais um jogo difícil contra o time rebaixado. Até a 37ª rodada, a Chape somou apenas 15 pontos com uma vitória e 12 empates.

Fonte: O Tempo