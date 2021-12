Manchester United vence o Crystal Palace com gol do brasileiro Fred

O Manchester United venceu o Crystal Palace por 1 a 0, neste domingo (5), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. O gol do jogo foi marcado por Fred.

Foi um primeiro tempo dominado pelos Red Devils, com muita pressão, mas poucas chances perigosas. Na segunda etapa, o confronto ficou mais equilibrado, com as duas equipes buscando mais o gol. Somente aos 32 minutos, o United garantiu a vitória com gol de Fred.

Com esse resultado, os comandados de Ralf Rangnick assumem a 5ª colocação, com 24 pontos, se aproximando da zona de classificação para a Champions.

Já o Crystal Palace segue na 12ª colocação, com 16 pontos. O Manchester United volta a campo na próxima quarta-feira, 08, contra o Young Boys, às 17h (de Brasília), pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

Pelo Inglês, os Red Devils pegam o Norwich no sábado, 11, às 14h30 (de Brasília). Já o Crystal Palace Ham joga contra o Everton, no domingo, 12, às 13h30 (de Brasília).

COMEÇO DO UNITED

Os Red Devils dominaram os primeiros minutos de jogo, pressionando bastante a defesa do Crystal Palace. Antes dos dez, o United já tinha chegado quatro vezes.

BLITZ VERMELHA

O United não deixou o Palace jogar. Com as linhas altas, o Manchester pressionou muito a saída de bola e forçou o erro do adversário. Foram muitas tentativas de infiltrar a área do Crystal, mas a defesa estava bem postada e permitiu poucas finalizações.

Apesar de se impor mais, o United não conseguiu criar tantas oportunidades de gol. Na primeira etapa, foram 13 finalizações, mas apenas duas no alvo, sem muito perigo.

JOGO EQUILIBRADO

No segundo tempo, os primeiros minutos foram de mais igualdade entre as duas equipes. O Crystal Palace conseguiu sair do campo de defesa e chegou mais vezes à área do United.

INACREDITÁVEL

Na melhor chance do jogo, o Crystal Palace desperdiçou a chance de abrir o placar. Mitchell cobrou escanteio, Tomkins subiu e testou para Ayew, que finalizou, livre, livre, mas mandou para fora.

QUEM NÃO FAZ…

Gol brasileiro em Manchester! Greenwood recebeu dentro da área, rolou para Fred, e o camisa 17 deu um belo chute no canto direito de Guaita para abrir o placar. E teve dancinha de Fred com Alex Telles!

CRONOLOGIA

MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire e Telles; McTominay e Fred; Sancho (Greenwood), Bruno Fernandes (Van de Beek) e Rashford (Elanga); Cristiano Ronaldo. Técnico: Ralf Rangnick

CRYSTAL PALACE: Guaita; Tomkins, Clyne, Guehi e Mitchell; Gallagher, Schlupp e Kouyate (Eze); Ayew (Olise), Benteke (Edouard) e Zaha. Técnico: Patrick Vieira

Local: Old Trafford, em Manchester (Inglaterra)

Data e horário: 05 de dezembro de 2021, às 11h (de Brasília)

Gols: Fred (32′ 2ºT)

Cartões amarelos: Clyne (CRY), Guehi (CRY), McTominay (MUN), Lindelof (MUN)

Fonte: O Tempo