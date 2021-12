No Mineirão, Paulo Isidoro recebe carinho da torcida do Galo; veja

Ídolo da história do Galo, Paulo Isidoro, 68, marca presença no Mineirão, no jogo desta tarde entre Atlético e Red Bull Bragantino. O ex-meia recebeu o carinho da torcida na descida para as arquibancadas.

Paulo Isidoro começou sua carreira no Galo, nos anos 70, e teve duas passagens, em 1975 até 1979 e 1985 até 1987. Com a camisa alvinegra, fez 399 partidas e marcou 98 gols. Conquistou as Taças Minas Gerais de 1975 e 1976 e os Campeonatos Mineiros de 1975, 1976, 1978, 1985 e 1986.

Quando a idolatria é grande, fica difícil até caminhar no meio da Massa! ⚽ Paulo Isidoro é o nome dele! pic.twitter.com/1HivOnq2Yd — Estádio Mineirão (@Mineirao) December 5, 2021

Fonte: O Tempo