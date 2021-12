Presidente acertou ao reconhecer erros cometidos

Alô, Nação Azul! Ver o presidente Sérgio Santos Rodrigues se dirigir ao torcedor por meio das redes sociais e da imprensa, se desculpando pelo insucesso do clube na Série B pelo segundo ano seguido, reconhecendo erros cometidos e passando medidas e ações importantes que irá tomar para voltar a primeira divisão é digna de consideração. Ao que parece, o presidente fez uma mea culpa, tendo a humildade de reconhecer os erros e amadurecendo com os mesmos. É assim que tem que ser, pois o torcedor idolatra é o clube, mas aplaude também uma administração quando ela é bem feita. Na vida, é sempre importante ter autocrítica, pois ela ajuda a consertar muitas situações em busca do sucesso. E, junto com as desculpas, duas notícias muito importantes: todo esforço para pagar o transfer ban neste mês de dezembro e muitos jogos da Série B do próximo ano com preços populares. É assim que se faz presidente, ter o torcedor sempre como o maior aliado em todos os sentidos.

Fonte: O Tempo