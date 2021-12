Rede Minas celebra 37 anos de história e lança nova programação

Para celebrar os 37 anos de vida, a Rede Minas estreia, nesta segunda-feira (6), uma nova programação, com novos horários e temporadas inéditas de programas já conhecidos, como o “Estações”, que conta a histórias das estações de trem, e o “Mulhere-se”, programa feminista que, desta vez, vai lançar holofotes sobre histórias de mulheres indígenas.

Um dos destaques, inclusive, é a estreia do programa “Sabor&Afeto”, que vai ao ar quinta-feira, a partir das 20h. Como sugerido pelo título, a atração vai levar para a telinha as riquezas gastronômicas do Estado. O biscoito de polvilho é o protagonista do primeiro episódio. A novidade na telinha da emissora será comandada pelo chef Esperança.

A Rede Minas integra a Empresa Mineira de Comunicação e é vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. “A nova programação reflete nosso entendimento de que a Cultura e o Turismo, e todos os municípios, sobretudo os que estão distantes da capital, são fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico do Estado e para a geração de emprego e renda, cada um com suas tradições, paisagens culturais e naturais”, frisou o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.

Em nota, o secretário reforçou ainda que haverá uma expansão do sinal digital da emissora. Agora, 470 municípios mineiros serão atendidos.

‘Jornal Minas’ de cara nova

O principal telejornal da Rede Minas, o “Jornal Minas”, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 12h30 e às 19h30, a partir de hoje, terá uma cara nova. </CW>Segundo foi adiantado, o programa contará com “um cenário moderno e arrojado, que acompanha uma visão clara e uma análise objetiva dos fatos”, informou em nota.

Fique ligado

“Estações”: A nova temporada estreará com as belezas de Jacutinga, no Sul do Estado, amanhã, a partir das 20h.

“Minas da Gente”: A atração faz uma viagem por Minas Gerais. A estreia será em Caldas, no Sul de Minas, no sábado, às 20h.

“Mulhere-se”: A nova temporada estreia hoje, às 20h, e lança foco sobre mulheres indígenas.

“Palavra Cruzada”: A nova fase do programa foca a vida e a obra de personalidades mineiras. A estreia será na quarta-feira, a partir das 20h.

Fonte: O Tempo