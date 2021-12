Reinaldo e dona Nilde, mãe de Cuca, comemoram o título no Mineirão

O jogo entre Atlético e Bragantino, pela penúltima rodada do Brasileirão, contou com um encontro especial.

O ídolo atleticano Reinaldo e dona Nilde, mãe do técnico Cuca, assistiram ao jogo de comemoração do bicampeonato no mesmo setor do Mineirão.

Veja o encontro dos dois:

🏆 Um encontro bicampeão: o Rei e a dona Nilde, mãe do técnico Cuca! 🏆 #BicaBicampeão pic.twitter.com/ggfSI9XdPJ — Atlético 😷 (@Atletico) December 5, 2021

No início do ano, dona Nilde, que está com 80 anos, ficou 75 dias internada após contrair Covid-19. Ela se recuperou para acompanhar de perto o título brasileiro do Galo.

Fonte: O Tempo