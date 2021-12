Reinaldo, Paulo Isidoro, Djonga e pai de Hulk ensinam coreografia do craque

“Hulk! Hulk! Hulk! Hulk”. Os ex-jogadores do Galo Reinaldo e Paulo Isidoro, o rapper Djonga e o pai de Hulk, seu Gilvan, protagonizaram um momento de descontração antes do jogo entre Atlético e Bragantino, neste domingo (5).

Nos bastidores da partida que celebrou o bicampeonato nacional do Atlético, os quatro fizeram a coreografia do atacante Hulk, artilheiro do Campeonato Brasileiro deste ano e um dos principais jogadores na campanha do Galo.

Assista:

Fonte: O Tempo