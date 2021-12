Sede do Galo já vira ponto de encontro de torcedores que celebram o bicampeonato

Mesmo antes do jogo entre Atlético e Bragantino terminar, torcedores já se reúnem em frente a sede do clube, no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, para garantir a foto com os títulos do time, e também para imaginar onde ficará exposta a nova taça. Para garantir a tranquilidade dos torcedores quem passam pela região, militares reforçaram o policiamento na região.

O repositor Júlio Silva, de 23 anos, já garantiu uma selfie em frente ao escudo do Galo. Ele estava com a namorada, a auxiliar administrativo, Caroline de Oliveira, de 18 anos. Os dois já imaginavam o local exato de onde a taça da vitória do brasileirão será exposta.

“Já estamos garantindo aquele foto pro Instagram na sede do clube do coração. Já até sei onde a taça vai ficar exposta.Tem um espaço bem na frente do mostruário dos títulos já reservadinho para mais uma taça”, disse empolgado o expositor.

Policiamento reforçado

Na região,militares reforçam o policiamento dos torcedores que escolherem a sede do Galo para celebrar o título.

Fonte: O Tempo