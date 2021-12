Sem Hulk e com Diego Costa, Galo está escalado para encarar o RB Bragantino

Cuca escala Galo alternativo, com Hulk e Allan no banco e Nacho fora

O técnico Cuca resolveu poupar alguns jogadores do time titular do Atlético. Com o título do Campeonato Brasileiro garantido, o treinador vai colocar uma equipe alternativa.

Após as festas pelo bicampeonato, que irá continuar após o duelo deste domingo, os jogadores titulares voltarão o foco para as finais da Copa do Brasil nos dias 12 e 15 de dezembro, contra o Athletico-PR.

Com isso, o Galo vai a campo com Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Tchê Tchê, Jair, Zaracho e Nathan; Keno e Diego Costa.

Fonte: O Tempo