Após a vitória por 4 a 3 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo (5), chegou o tão aguardado momento do Atlético levantar a taça do bicampeonato Brasileiro do clube.

Diante de um Mineirão lotado, com novo recorde de público, os jogadores fizeram a festa e a tradicional volta olímpica. Passe para o lado e confira as fotos da celebração do título, esperado desde 1971 pelos torcedores alvinegros.

Fonte: O Tempo