Veja comemoração da torcida do Galo após gol de Zaracho

Atlético e Red Bull Bragantino vão empatando em 2 a 2 na tarde deste domingo (5), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o título garantido após a vitória por 3 a 2 em cima do Bahia na quinta-feira (3), o Galo joga pela primeira vez em casa após a confirmação da taça. Aos seis minutos do segundo tempo, Matias Zaracho empatou para o Galo e a torcida vibrou muito. Veja vídeo:

A comemoração da torcida do Galo no gol de Zaracho, para o empate com o Red Bull Bragantino no @Mineirao! Tudo igual, de novo, 2×2. @otempo pic.twitter.com/yWNFdTeWEc — Duda Gonçalves (@eduardacg_) December 5, 2021

Fonte: O Tempo