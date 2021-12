Athletico empata com Palmeiras, escapa de queda e se concentra na Copa do Brasil

O Athletico-PR teve mais trabalho do que esperava nesta segunda (6), mas conseguiu diante dos reservas do Palmeiras um empate que o livra do risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Na Arena da Baixada, não houve gols. No primeiro tempo, por causa do goleiro rubro-negro Santos. Na etapa final, foi a vez de o alviverde Vinícius Silvestre fechar bem sua meta. E o 0 a 0 foi suficiente para a equipe de Curitiba.

Assim como fizeram os visitantes, o Athletico chegou a cogitar escalar um time recheado de reservas. Porém o risco de rebaixamento no Nacional fez o técnico Alberto Valentim usar os principais atletas do elenco mesmo com a proximidade da decisão da Copa do Brasil.

Agora, com 46 pontos, esse temor não existe mais, já que o Juventude, o 17º colocado e primeiro na parte vermelha da tabela, soma 43, porém tem menos vitórias na competição (13 contra 10).

Na última rodada, o time gaúcho pode empatar em pontos com os paranaenses, mas não pode ultrapassá-lo no critério de desempate.

Agora, o elenco de Valentim, que recentemente conquistou a Copa Sul-Americana, pode se concentrar na Copa do Brasil. Depois de passar pelo Santos nas quartas e pelo Flamengo na semifinal, a equipe lutará pelo bicampeonato diante do Atlético. Os dois jogos decisivos estão marcados para os dias 12 e 15 deste mês.

Em um primeiro tempo dominado pelos paulistas, os donos da casa escaparam de sair atrás no placar aos 36 minutos, quando os palmeirenses reclamaram de um pênalti após o zagueiro Thiago Heleno desviar a bola com o braço. No entanto, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães observou uma falta de Vitinho em Pedro Henrique no início da jogada.

Depois do intervalo, o Athletico voltou mais ligado, e o cenário se inverteu. Canesin, Marcinho e Bissoli tiveram boas chances, mas pararam na defesa alviverde.

Para o Palmeiras, o placar não muda a situação do time na tabela do Nacional. O atual campeão da Copa Libertadores vai terminar a competição brasileira em terceiro, atrás do Flamengo e do Atlético, o vencedor do certame.

Na última rodada, na quinta-feira (9), o time paulista encerrará sua participação contra o Ceará, em São Paulo. Já o Athletico vai encarar o Sport, no mesmo dia, no Recife.

