Autoridade no assunto, Rapha foi tetracampeão invicto pelo Trentino

Quando se fala em Mundial de Clubes, obrigatoriamente se fala em Rapha.

O levantador brasileiro, hoje em Verona, é tetracampeão mundial pelo Trentino. Foram 4 títulos consecutivos. Invicto e tendo sido eleito em todas as ocasiões o melhor da posição.

Isso tudo entre 2009 e 2012, ano que venceu o Sada/Cruzeiro na final jogada em Doha.

O Trentino, dono de 7 medalhas na história do evento, ainda seria duas vezes terceiro colocado e campeão em 2018, já sem Rapha.

O Mundial de Clubes tem seu charme.

Aos 42 anos, Rapha, referência, falou com o blog.

O levantador voltou no tempo, falou com orgulho das conquistas, da importância do evento e dos anos mágicos em Trento.

Rapha considera os times italianos favoritos ao título, não descarta a tradição do Sada/Cruzeiro e comenta com tristeza a crise interminável de Natal, ex-Taubaté, mero coadjuvante no torneio.

Como está sendo esse início de temporada na volta ao vôlei da Itália?

‘Especial. Estar recebendo esse carinho, não só em Verona como em todos os lugares que estamos jogando, é gratificante. É um combustível a mais para minha carreira. Não tem preço estar participando novamente do melhor campeonato do mundo’.

O Verona venceu na última rodada Ravenna por 3 a 1. Como foi?

‘Aqui chamamos de confronto direto. Resultado importantíssimo para o time nossas pretenções na temporada. Verona tem potencial de crescimento enorme. Meu papel é liderar essa jovem equipe, exercendo liderança dentro e fora de quadra’.

O que dá para falar do Civitanova e Trentino, representantes do país no mundial de clubes essa semana?

‘São dois times muito fortes. Favoritos na minha opinião. Ambos ainda sofrem com problemas de lesão como os casos do Zatytsev e Juantonera, mas vejo Civitanova e Trentino na frente dos demais.

Quem seria o favorito? Quem está mais forte?

‘Como disse, são os italianos. Isso no papel’.

Vê chances para os brasileiros?

‘Coloco o Sada/Cruzeiro como terceira força, mas podendo supreender pela tradição e conhecimento de causa’.

De longe como enxerga os intermináveis problemas administrativos da Funvic, hoje Natal?

Sinceramente, sinto muito pela situação. É um time que tenho identificação e respeito grande. Eu passei 7 anos ajudando, me dedicando para que o clube tivesse uma identidade e estrutura. Fico triste. Construímos uma história e isso dói. Espero que Taubaté possa um dia voltar a brilhar, porque a torcida e a cidade merecem respeito e são apaixonados pelo esporte.

Você é tetracampeão do mundo pelo Trentino, o que significa esse título na carreira do atleta?

Muita coisa. Lisonjeado. É bem mais do que sonhei quando comecei minha carreria. São momentos que estão eternizados. Foi uma das parcerias mais vitoriosas de todos os tempos. Me sinto privelegiado sendo o único levantador tetracampeão mundial invicto e sendo eleito o melhor da posição por 4 anos consecutivos do torneio. Orgulho máximo.

Fonte: O Tempo