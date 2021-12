Clube se movimenta para solucionar o problema do transfer ban

Alô, Nação Azul ! Vendo todas essas especulações e badalações em cima dos reforços, logo vem a certeza de que o clube se movimenta de verdade para solucionar a questão do transfer ban. Na verdade, alguns nomes não são nem especulações, são fato, pois realmente estão nos planos. São os casos de Felipe Melo e Willian Bigode. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, inclusive, revelou que trabalha para resolver essa situação com a Fifa, pois sabe que não haverá a construção de um time capaz de conquistar o acesso se não quitar as dívidas por Arrascaeta e Riascos. Que as coisas realmente possam fluir. Vejo, como destacamos não coluna de domingo, que o presidente amadureceu com os muitos erros e equívocos cometidos nas duas últimas disputas de Série B, chegando a se desculpar com o torcedor. A vontade de acertar já é bastante animadora, mas será de fundamental importância a votação na assembleia convocada para o próximo dia 17 para a alteração de porcentagem para a SAF. Será o futuro e, certamente, a salvação do Cruzeiro.

Fonte: O Tempo