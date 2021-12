Com formato mantido, Copa do Nordeste sorteia grupos da edição 2022

As chaves da próxima edição da Copa do Nordeste foram sorteadas nesta segunda-feira (6). Atual campeão, o Bahia aparece no Grupo B, ao lado de Náutico, CRB, Botafogo-PB, Altos, Floresta, Souza e Ceará, vice em 2021. No Grupo A estão Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio Corrêa, Campinense, Globo, Atlético-BA e Sergipe.

Na primeira fase as equipes de um grupo enfrentam as do outro, em turno único, totalizando oito rodadas. A disposição dos times prevê clássicos tradicionais em Pernambuco (Sport e Náutico), Ceará (Fortaleza e Ceará), Alagoas (CSA e CRB) e Paraíba (Botafogo-PB e Campinense).

Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata. As quartas e as semifinais serão disputadas em jogo único, enquanto a decisão terá partidas de ida e volta. O formato é o mesmo da edição anterior.

A fase de grupos tem dois estreantes: o Floresta (que se classificou pela etapa preliminar ao superar o Ferroviário) e o Atlético-BA (campeão baiano em 2021). O calendário ainda será divulgado, mas a previsão é de que o torneio inicie em janeiro de 2022.

A Copa do Nordeste foi disputada pela primeira vez em 1994, com o Sport campeão em cima do CRB. A competição foi descontinuada em 1995 e em 1996, e retornou entre 1997 e 2003. Após seis temporadas sem ocorrer, o torneio voltou em 2010. Novamente interrompido em 2011 e em 2013, foi retomado de forma definitiva em 2013.

Os rivais Vitória e Bahia, com quatro títulos, são os maiores vencedores. O Rubro-Negro, porém, não estará nesta edição, já que foi superado pelo Botafogo-PB na fase preliminar. Além do Esquadrão de Aço, mais cinco equipes presentes na competição em 2022 já tiveram o gostinho de levantar a taça: Sport, Ceará, Fortaleza, Sampaio Corrêa e Campinense.