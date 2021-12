Destaque do Galo: Zaracho é o gringo com mais gols no Brasileirão

Entre os gringos do atual elenco do Atlético, um é destaque em número de gols e pelo ótimo trabalho feito no meio campo. O argentino Matias Zaracho, que está no Atlético desde outubro de 2020, é o estrangeiro que mais balançou as redes nesta edição do Brasileiro, com sete gols marcados.

Zaracho precisou de tempo para adaptação, mas chegou na temporada 21 voando. O meia foi a contratação mais cara da história do clube – custou R$ 33 milhões -, indicada por Jorge Sampaoli, treinador da época, e chegou como uma grande revelação do futebol argentino. Aos 23 anos, Zaracho foi conseguir seu destaque nesta temporada.

🔎 Matías Zaracho (23 anos) é o estrangeiro com mais gols no @Brasileirao 2021. ⚔️ 32 jogos (29 titular)

⚽️ 7 gols

🅰️ 2 assistências

✅ 86% acerto no passe

↗️ 68% acerto passe longo

🦾 125 bolas recuperadas

🆚 86 desarmes (!)

⤴️ 35 interceptações

💯 Nota SofaScore 6.97 🇦🇷👏 pic.twitter.com/AFRt89w15R — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) December 5, 2021

O meia argentino representou o Galo em 32 jogos do Campeonato Brasileiro e foi titular em 29. Só ficou de fora quando teve Covid-19 e precisou fazer isolamento, lesão e quando cumpriu suspensão por ter levado três cartões amarelos. Além dos sete gols marcados, Zaracho também deu duas assistências na competição.

Na vitória de domingo (6), por 4 a 3 em cima do Red Bull Bragantino, no Mineirão, o gringo ficou os 90 minutos em campo e, além de marcar, deu passe para outro gol do Galo. Aos sete minutos Zaracho deixou o dele e aos 32 da etapa complementar, participou da jogada que terminou com um gol de cabeça de Savarino.

Fonte: O Tempo