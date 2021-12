Diego Costa de saída? ‘Foco na Copa do Brasil’, diz Rodrigo Caetano

Depois de confirmar o título do Campeonato Brasileiro e erguer a taça no domingo (5), o Atlético volta sua preparação para a final da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR. O atacante Diego Costa não garantiu sua permanência no Galo na próxima temporada, mas o diretor de futebol do clube afirmou que o foco do time está nos jogos contra o Furacão.

Em contato com o Super.FC, Rodrigo Caetano afirmou que não existe qualquer conversa sobre a saída do atacante do Galo. “Nenhuma conversa sobre isso. Nosso foco agora está todo nas finais da Copa do Brasil”, disse o dirigente alvinegro.

Diego Costa tem uma série de problemas de lesões na carreira e, desde que chegou ao clube, acabou desfalcando o Galo por problemas físicos, mas o centroavante é decisivo com a camisa alvinegra. No Atlético desde agosto, o camisa 19 tem sete gols em 25 partidas pelo clube.

Fonte: O Tempo