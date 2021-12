Disney confirma sequência de ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’

A Disney anunciou nesta segunda-feira (6) que “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis” receberá uma sequência no Universo Cinematográfico Marvel, após o sucesso do primeiro filme estrelado por Simu Liu, lançado em setembro nos cinemas brasileiros.

Segundo o Deadline, a Disney, que detém os direitos sobre as produções cinematográficas da Marvel, informou que a sequência de “Shang-Chi” faz parte de um acordo entre o estúdio e o diretor do longa, Destin Daniel Cretton. Além do novo filme do herói, o cineasta irá trabalhar em uma série com os personagens da editora para o streaming do Disney+.

Em comunicado, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, teceu vários elogios a Destin, a quem ele disse ser um “colaborador incrível”, responsável por trazer uma nova “perspectiva e habilidade única para Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”. Ele ressalta, ainda, que está “entusiasmado” por continuar trabalhando ao lado do diretor.

Além de produzir para a plataforma do Mickey Mouse, Cretton também trabalhará em novos projetos no Hulu, que pertence ao mesmo conglomerado.

“Destin é um contador de histórias poderoso com um gosto impecável no material. À medida que continuamos a expandir nossa lista de colaboradores, a voz única de Destin nos ajudará em uma lista empolgante de conteúdo para nosso público global “, disse Tara Duncan, presidente da Freeform e do Onyx Collective.

Protagonizado por Simu Liu, “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis” teve uma ótima performance nas bilheterias em um período ainda marcado pela pandemia de coronavírus. Atualmente, o filme está disponível no serviço de streaming Disney+.

Fonte: O Tempo