Dono de bar é assassinado por causa de R$ 5

Suspeito de matar dono de bar se envolve em acidente em Tiros — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Tiros, Minas Gerais. Um crime por motivo banal foi registrado no último domingo (05.dez.2021), em Tiros, na região do Alto Paranaíba. O proprietário de um bar, 34 anos, foi assassinado por um homem em uma discussão por causa de um ficha de alimentação no valor de R$ 5.

De acordo com o boletim de ocorrência, além de não querer pagar o valor, o suspeito ainda teria passado as mãos em uma das filhas da vítima, que pediu para o suspeito ir embora do estabelecimento.

Ainda segundo o boletim, ao sair o assassino disse: “isso não vai ficar assim, vocês vão me pagar”. Ele saiu do local, mas depois voltou de carro e atirou contra o empresário.

Testemunhas colocaram a vítima no carro e a socorreram até o hospital, mas ela já estava morta com um tiro no peito. A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local e realizou os trabalhos de investigação.

O suspeito já foi identificado, mas ele não foi encontrado e por isso não foi preso.

Fonte: O Tempo