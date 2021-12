Em seis dias já choveu metade do esperado para dezembro em BH

A chuva, que não deu trégua em Belo Horizonte e Região Metropolitana desde as primeiras horas da madrugada desta segunda-feira (6), levou a capital mineira a registrar nos seis primeiros dias do mês metade da precipitação esperada para todo o mês de dezembro. A situação já levou a Defesa Civil de BH a emitir um alerta de risco geológico até a próxima sexta-feira (10).

Até as 18h desta segunda, ainda conforme a Defesa Civil da capital, a cidade já havia registrado um acumulado de chuvas médio de 182,4 mm, o que corresponde a 50,8% do total esperado para o mês, que é de 358,9 mm.

Dentre as nove regionais de Belo Horizonte, a região Nordeste foi a que registrou o maior volume de água, com 217,2 mm, 60,5% do aguardado em dezembro.

Em seguida, ainda conforme o balanço divulgado pela Defesa Civil de BH, aparecem as regiões Oeste, com 187,8 mm (52,3%); Norte, com 185,2 mm (51,6%) e Venda Nova, com 184,4 mm (51,4%). Confira o acumulado da chuva nas demais regiões da cidade abaixo:

Barreiro: 168,6 (47,0%)

Centro Sul: 181,1 (50,5%)

Leste: 172,0 (47,9%)

Noroeste: 167,6 (46,7%)

Pampulha: 177,8 (49,5%)

Estragos

Até o início da tarde desta segunda, a Defesa Civil de BH atendeu a um total de 62 ocorrências envolvendo a chuva ininterrupta. De acordo com o órgão, grande parte dos atendimentos foram para vistorias em imóveis particulares nas regionais Noroeste, Venda Nova e Pampulha.

Entre os chamados mais frequentes estavam ameaça ou risco de infiltração por causa humana, com seis chamados, trincas com cinco atendimentos e escorregamentos ou deslizamentos, também com cinco chamadas.

No bairro São Gabriel, região Nordeste de Belo Horizonte, um menino de 3 anos ficou ferido e debaixo de escombros após um muro de arrimo desabar e atingir uma casa.

Na rua Santa Catarina, próximo ao Mercado Central, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, uma árvore caiu em cima de dois veículos.

Alerta e previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda sete alertas para Minas Gerais, dos quais um deles é de grande risco – abrangendo Belo Horizonte e região metropolitana – três são de risco moderado e, o restante, de baixo risco.

Ainda conforme o instituto, os belo-horizontinos podem se preparar para muita chuva nesta semana, já que ela não dará trégua pelo menos até o fim de semana.

