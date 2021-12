Geraldo Luís se enfurece após ser descartado da Record

Geraldo Luiz | Foto: Record TV

Geraldo Luís, atualmente no comando do Balanço Geral Manhã, não está nada satisfeito com o que vive dentro da Record. Sem mais nem menos, o apresentador simplesmente foi descartado do amigo secreto de fim de ano.

Antes disso, as coisas já não estavam bem. Acontece que o veterano segue descontente com o Balanço Geral Manhã e ficar de fora do Família Record foi a gota d’água.

Pois bem, por conta disso, ele tem feito suas redes sociais se tornarem um mar de indiretas. Em uma das postagens, Geraldo Luís afirmou que “todo mundo tem que ser trouxa pelo menos uma vez”.

Justamente por conta disso, o veterano tem abandonado as divulgações do Balanço Geral Manhã na web e de outros programas da Record. Como se isso não bastasse, ele até surgiu ao lado de Rodrigo Bocardi, seu concorrente no horário.

A informação de que o apresentador foi descartado pela emissora foi dada por Vladimir Alves, no A Tarde é Sua. Segundo o TV Pop, o motivo para a exclusão seria que Geraldo Luís não faz parte de um programa nacional.

Mas, tudo isso cai por terra, já que Luiz Bacci foi chamado ao Família Record quando o Cidade Alerta se tornou regional. Reinaldo Gottino, que também só trabalha na capital paulista, também já participou.

Por fim, fica concluído que o motivo dado pelos executivos não valeu de nada, já que já foram abertas exceções para outros apresentadores.

E o fato de Geraldo Luís se ausentar é de se estranhar, já que ele havia participado do amigo secreto nos anos anteriores. O ocorrido soma mais um descontentamento do jornalista com a emissora dos Bispos.