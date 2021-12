Homem com arco e flecha mata cachorro, fere 3 pessoas e é morto pela PM, em MG

Um homem de 32 anos com um arco e flecha, uma corrente e um facão, matou um cachorro, feriu três pessoas e ameaçou outras às margens da BR-116, em São João do Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais, nesta segunda-feira (6). Ele foi morto após reagir a abordagem policial.

Segundo a polícia, testemunhas acionaram os militares ao ver o homem com arco e flecha na rodovia ameaçando as pessoas. Duas vítimas de 28 e 29 anos contaram que passavam pela BR-116 quando foram surpreendidas pelo suspeito que bateu com uma corrente no vidro da frente do veículo fazendo com que cacos de vidro lesionassem as duas pessoas.

Testemunhas contaram ainda que o suspeito passou por uma residência próxima a rodovia e deu golpes de facão até matar um cachorro. Neste mesmo local, ele ameaçou de morte um homem de 56 anos. Uma outra pessoa também ficou ferida quando passava pela rodovia de motocicleta e foi atingida por uma flecha disparada pelo suspeito.

Quando a polícia chegou ao local e tentou conter o homem, ele partiu para cima dos policiais com o arco e flecha e o facão. Os militares deram dois tiros e o homem morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada e removeu o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML).

A Polícia Militar informou que o suspeito é de São João do Manhuaçu e é conhecido dos militares por ser usuário de drogas. Ele teria surtado, nesta segunda, e por isso cometeu o crime. Ele já tem passagens por furto também.

“O coordenador do policiamento em Manhuaçu também compareceu ao local, dando andamento aos procedimentos legais quanto a conduta praticada pelos militares, para posterior apuração dos fatos”, informou a Polícia Militar, em nota.

