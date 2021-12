Hulk, Cuca e Rodrigo Caetano receberão cidadania honorária de BH

O atacante Hulk, o técnico Cuca e o diretor de futebol Rodrigo Caetano serão homenageados nesta segunda-feira (6) pela Câmara Municipal de Belo Horizonte com o título de cidadania honorária da cidade, pela conquista do bicampeonato brasileiro e a excelente campanha na temporada.

Os representantes alvinegros vão receber as homenagens em cerimônia realizada às 17h desta segunda-feira (6), na sede do clube, em Lourdes. O Galo confirmou o título de campeão brasileiro na quinta-feira (3), após uma vitória em cima do Bahia, fora de casa.

No domingo (5) com presença recorde de público no Mineirão, o elenco alvinegro ergueu a tão esperada taça nacional e, à noite, comemoraram o título em uma festa organizada pelo Atlético. Antes, apenas Hulk e Cuca receberiam a honraria, mas Caetano também participará.

A homenagem na câmara será pela boa atuação da equipe na temporada, vencendo o Campeonato Mineiro no início do ano, chegando à semifinal da Libertadores, além do título do Brasileirão e a final da Copa do Brasil. O presidente Sérgio Coelho também já foi homenageado pelos vereadores.

Fonte: O Tempo