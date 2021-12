Inter perde e deixa Coelho perto de se garantir na Libertadores

Em jogo que interessava diretamente ao América, o Inter perdeu por 2 a 1, no Beira-Rio, de virada, para o Atlético-GO, nesta segunda-feira (6). O Colorado tinha nas mãos a chance de ultrapassar o Coelho na tabela, mas, com o resultado, se manteve com 48 pontos, na 12ª posição, a dois pontos do G-8.

Já o Atlético-GO agora tem o mesmo número de pontos (50) e vitórias (37) dos mineiros, mas o América tem um gol a mais de saldo.

O jogo começou com pressão do Inter. Aos 33 do primeiro tempo, Yuri Alberto abriu o placar para o Colorado. Mas a vantagem não durou muito. Aos 45 e 47, o Atlético-GO, com Gabriel Baralhas e Janderson, virou o jogo. No segundo tempo, apesar das tentativas dos dois lados, o placar se manteve.

Agora, o América depende só de uma vitória contra o São Paulo na quinta para se garantir na Libertadores – desde que o Dragão não vença o Flamengo e ultrapasse o Coelho em saldo de gols.

Ceará e Santos, com 50 e 49 pontos, respectivamente, também estão na briga. O Peixe se manteve na briga pela Libertadores ao vencer o Flamengo por 1 a 0, em pleno Maracanã, também nesta segunda-feira (6).

Já o São Paulo, próximo adversário do Coelho, venceu o Juventude por 3 a 1, no Morumbi, e afastou de vez a chance de rebaixamento.

FICHA DO JOGO

INTER

Marcelo Lomba; Saravia (Cadorini), Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Dourado, Lindoso (Palacios), Edenilson, Patrick (Mauricio) e Taison; Yuri Alberto.

T.: Diego Aguirre

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu (Arnaldo), Oliveira, Éder e Arthur Henrique (Wanderson); Willian Maranhão, Marlon Freitas (Matheus Barbosa) e Baralhas; Rickson (Igor Cariús), Janderson (Ronald) e Brian Montenegro.

T.: Marcelo Cabo

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartões amarelos: Palacios, Rodrigo Dourado (INT); Igor Cariús (ATL)

Gols: Yuri Alberto [INT], 32′ 1ºT; Baralhas [ATG], 44′ 1T; Janderson [ATG] 47′ 1ºT

Fonte: O Tempo