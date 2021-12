Jornalista é condenado a pagar R$ 22 mil por crimes contra Alexandre Mattos

O diretor de futebol Alexandre Mattos, que está perto de um acordo com o Cruzeiro, venceu uma batalha judicial contra o jornalista Jaeci Carvalho. O colunista foi condenado a pagar R$ 22 mil em ação movida pelo profissional do futebol por cometer injúria e difamação.

Após a intimação, Jaeci Carvalho tentou acordo com Alexandre Mattos por meio de seu advogado. Entretanto, não obteve êxito de forma imediata. O executivo de futebol prosseguiu com a ação de injúria e calúnia.

Na audiência remota, o jornalista propôs fazer uma retratação em troca de o executivo de futebol retirar a ação judicial, o que não foi novamente aceito.

O promotor de justiça e o juiz do caso estipularam um valor, que foi aceito por Mattos, para o fim do processo. Ficou determinado, com a anuência do executivo de futebol, que o jornalista deveria pagar R$ 22 mil para uma instituição de caridade por causa da condenação.

Fonte: O Tempo