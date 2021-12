Prazo para cadastro escolar 2022 termina na sexta em Minas

Na próxima sexta-feira (10) chega ao fim o prazo para se inscrever no Cadastro Escolar 2022 da rede pública de ensino de Minas Gerais. As inscrições, abertas no dia 17 de novembro, devem ser feitas pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), de acordo com a Secretaria Estadual de Educação (SEE). Para se inscrever, clique aqui.

A pasta explica que o castro é voltado para os alunos que vão ingressar na rede pública de ensino, que precisam mudar de escola ou que não renovaram sua matrícula. Além disso, também precisam se inscrever os interessados em ingressar no EJA, nos cursos da Educação Profissional, no Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) e, ainda, aqueles que desejam retomar os estudos.

No site, os candidatos devem apresentar informações como nome completo; data de nascimento; endereço; CEP; número da carteira de identidade do aluno, se possuir; CPF do aluno, se possuir; filiação ou nome do responsável legal, entre outros.

“Aqueles que não têm acesso às tecnologias digitais podem comparecer às escolas estaduais e/ou municipais, na sua cidade, para realizarem a inscrição. É necessário adotar todas as medidas de segurança estabelecidas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), em decorrência da pandemia de Covid-19”, complementa a SEE.

Fonte: O Tempo