O chefe da segurança da boate Hangar 677, Delmir Araújo Dutra, foi absolvido na manhã desta segunda-feira (6), pelo 3º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, da acusação de ter participado da morte do Fisiculturista Allan Guimarães Pontelo, 25, em 2017. As investigações apontaram que a vítima foi morta após uma ação truculenta de cinco seguranças indiciados durante uma abordagem dentro do local.

Fonte: O Tempo