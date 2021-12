Sem ofertas para deixar Atlético, Diego Costa foca em Copa do Brasil

Mesmo depois de declaração colocando o futuro em xeque no Atlético, Diego Costa não pensa em deixar o clube, conforme apuração do Super.FC. O foco do atacante de 33 anos é a disputa da Copa do Brasil – o Galo está na decisão do torneio contra o Athletico Paranaense.

A ideia do centroavante é garantir mais uma taça pelo clube mineiro – a partida de ida da final acontece no dia 12 de dezembro, enquanto a volta será em 15 do mesmo mês. Ele sagrou-se campeão brasileiro na última quinta-feira (2).

Diego Costa não tem proposta para deixar a Cidade do Galo no mercado da bola. O jogador tem contrato com o clube até dezembro de 2022. A ideia é que ele siga na equipe para cumprir o compromisso.

A comissão técnica de Cuca deseja a manutenção de Diego Costa no elenco. O atacante é tratado como um nome importante pelo que produziu no curto tempo que ficou nesta temporada – vale ressaltar que ele teve dois problemas clínicos no período.

Contratado em agosto deste ano, ele fez 18 jogos pelo clube, com cinco gols marcados e uma assistência. Ele ficou mais de oito meses sem atuar antes de estrear pelo Atlético.

Fonte: O Tempo