Superliga Feminina: Itambé Minas sai na frente, mas permite virada do Sesi Bauru

Em seu último compromisso antes da disputa do Mundial de clubes, o Itambé Minas foi derrotado pelo Sesi Vôlei Bauru, em confronto pela nona rodada da Superliga Feminina. Nesta segunda-feira (6), mesmo jogando em casa e saindo em vantagem no primeiro set, a equipe mineira se perdeu nas duas parciais seguintes, permitiu que o time de São Paulo crescesse no jogo e levasse a melhor por 3 sets a 2 (18/25, 25/19, 25/13, 17/25 e 15/10).

Com o revés, o Minas segue na vice-liderança, com 24 pontos, dois atrás do Dentil Praia Clube. O Bauru subiu para o quarto lugar, com 16, mas tem duas partidas a menos do que as rivais desta noite.

A equipe da Rua da Bahia só volta a jogar pela Superliga ano que vem, quando visita o Osasco São Cristóvão Saúde, em 10 de janeiro, às 19h, no ginásio Municipal José Liberatti. Agora, o treinador Nicola Negro volta as atenções para a disputa do Mundial de clubes, que ocorrerá de 15 a 19 de dezembro em Ancara, na Turquia.

A oposta norte-americana Nia Reed foi a maior pontuadora, com 27 pontos, e ganhou o troféu Viva Vôlei. Pelo Minas, Pri Daroit marcou 17 vezes e Dani Cuttino, 15.

