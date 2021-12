‘A Fazenda’: Noivo de Sthe anuncia separação e noiva de Gui se diz decepcionada

Ao que tudo indica, serão poucos os participantes de A Fazenda 13 (Record) que sairão do programa com um relacionamento firme do lado de fora.

Na noite da última segunda-feira (6), o empresário Victor Igoh anunciou o fim de seu noivado com Sthe Matos. Ele fez um relato pelas redes sociais após se cansar de ver o clima de romance entre sua ex-noiva e Dynho Alves no confinamento.

“Após ver novos vídeos ontem, nos quais minha própria companheira assume -através de códigos em um bate-papo com sua colega de confinamento [Aline Mineiro]- alguns atos físicos com o dito ‘amigo/irmão’ [Dynho], e um outro vídeo , ainda mais íntimo, que desconsidera -de forma exacerbada- o status que ela ocupa aqui fora e deveria ocupar lá dentro, de mulher comprometida, repensei tudo”, começou.

“Diante disso, levando em consideração o que eu quero para a minha vida, também os meus valores e a minha saúde mental e emocional, afirmo que, hoje, dia 6/12/2021, o meu noivado com Sthefane chegou ao fim”, disse.

Outro participante que deverá ter de se explicar do lado de fora da casa é MC Gui. Vídeos que circulam na internet mostram o que seria um momento íntimo entre ele e Aline Mineiro. Em determinado momento, o edredom se mexe e ele parece gemer.

Pelo Twitter, a noiva e a dançarina Bia Michelle se mostrou decepcionada. “A vida é isso! Altos e baixos, amores, decepções. E tudo pode servir para o nosso melhor. Eu escolho ser cada vez mais forte quando a vida me decepcionar”, disse.

Em outra postagem, concluiu. “Fazemos de tudo pelo outro, nos doamos por inteira, para receber isso”, escreveu. Ela recebeu apoio de fãs nas redes sociais.

MC Mirella também definiu que quer se divorciar de Dynho Alves, atualmente confinado em A Fazenda 13 (Record). A funkeira tomou a decisão após ver no reality uma série de trocas de carinhos do marido com a influenciadora Sthe Matos.

“Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo ‘fraterna’ como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além de público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella”, escreveu a funkeira no Twitter.

Mirella considerou reprovável o comportamento do agora ex-marido de trocar carinhos e dormir na mesma cama que a influenciadora no reality. Segundo ela, a decisão de pedir o divórcio foi tomada após analisar o comportamento de Dynho na atração.

Fonte: O Tempo